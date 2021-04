Denuncia detención arbitraria y agresiones en una tienda Walmart

l 4 de abril, alrededor de las 17:45 horas, he sufrido de parte de la guardia de la tienda Walmart Cuitláhuac, de la colonia Victoria de las Democracias, alcaldía Azcapotzalco, una de las peores ofensas y agresiones.

Fui interceptado a la salida de esa tienda a la que acudo desde hace años, y adonde esta vez fui para comprar una caja de huevos, y se me detuvo sin que mediara ninguna acción de mi parte y después de revisar la mercancía se me condujo a una trastienda donde fui esculcado, vejado de la peor manera por una mujer policía auxiliada por otros, incluso con jaloneos, manoseos y esculcando mi chamarra.

Una agresión que fue presenciada, para exposición mía, por clientes y empleados de la tienda. Me quejé indignado ante una mujer gerente cuyo nombre no me proporcionó, pero no hubo de parte de ella ningún signo que evidenciara que se hará justicia. Actos similares los he sabido de parte de amigos diversos, de tiendas privadas como Soriana y Cotsco, que ejercen funciones de policías y además violan derechos de personas de la tercera edad como yo y la sana distancia que se debe guardar en este momento de peligro.

Ricardo García López

Proponen consulta para decidir sobre la industria eléctrica

Desde que el Congreso de la Unión aprobó la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dos jueces (Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza) han otorgado alrededor de 114 amparos a empresas que están contra esta reforma.

Se podría pensar que estos jueces han procedido con autonomía , pero la realidad muestra lo contrario: el Poder Judicial sistemáticamente ha actuado contra el pueblo mexicano, tenemos como ejemplo la resolución de julio de 2010 de la Suprema Corte, donde respaldaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con lo que los neoliberales avanzaron en la privatización del sector eléctrico nacional.

Dos jueces u 11 ministros pretenden pasar por arriba del interés de nuestra nación, por lo que creemos que hay dos vías para detener a este poder reaccionario: una es la reforma constitucional que plantea el presidente AMLO para devolverle a la nación la exclusividad en materia eléctrica, y la otra es que se realice una consulta popular (tal y como lo establece el artículo 35 constitucional), para que sea el pueblo mexicano, y no dos individuos, quienes decidamos el rumbo de la industria eléctrica.

Fernando Oliva Q., Mario Benítez Ch., Jorge Luis Vargas C., Ricardo Arenas R., Tomás Cruz, Jazmín Serrano, Miguel Raya, Alfredo Arenas y David Miranda P.

Pide ayuda para hacer efectivo el beneficio de Tarjeta para el Bienestar

Con fecha del 20 de diciembre de 2018 recibí la Tarjeta para el Bienestar, pero a la fecha no he obtenido los beneficios correspondientes. Acudí a stands de la Secretaría de Bienestar que estaban en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se me entregó el comprobante con folio 173019, en el cual me marcaron solicitud de revisión, y me citaron el 6 de febrero de 2020 para la resolución. Llegada la cita, de este mismo lugar me enviaron a las oficinas de Lucerna #24, ya estando en dicho lugar me dieron un papel en el que se indicaba el domicilio de calzada de Guadalupe #497, colonia Estrella, en Gustavo A, Madero, lugar hasta donde me desplacé para ser atendida.