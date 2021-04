Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 6 de abril de 2021, p. a11

Chivas tiene que demostrar de qué está hecho en la recta final del torneo Guardianes 2021, pues aún está en sus manos conseguir o no el boleto al repechaje. Es el momento idóneo para hacer pesar la camiseta , consideró el ex delantero rojiblanco Carlos Calderón.

A falta de cuatro jornadas para que termine la fase regular del presente certamen, y con un partido pendiente, el conjunto tapatío debe conseguir la mayor cantidad de puntos posible para ubicarse en puestos de repesca, los cuales van del 5 al 12 de la tabla general, toda vez que actualmente ocupa la posición 15, con sólo 13 de las 36 unidades disputadas hasta el momento.

No obstante, entre sus siguientes cinco rivales se encuentran algunos de los equipos más peligrosos de la temporada, como el líder Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Los otros dos son sus acérrimos rivales Atlas y los Xolos de Tijuana.