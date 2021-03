Hoy no me puedo levantar es un musical muy demandante a nivel emocional y al repasar las canciones se me sale el corazón; en los ensayos casi lloro de la emoción; imagínate, además de lo que laboralmente significa, como persona me siento como niña chiquita, estoy contenta y muy emocionada .

María León habló a La Jornada de lo que significa esta obra en su trayectoria: A todos los que formamos parte del reparto o tuvimos la oportunidad de ser público nos genera nostalgia, una especie de sentido de pertenencia; esta magia y la música divina, esa conexión que tengo con Mecano me emociona, pues regreso a impregnarle algo de las vivencias y la madurez que he tenido como persona y artista a un personaje tan entrañable y doloroso como María, porque en escena le pasa de todo .

La intérprete ganó el año pasado el reality televisivo ¿Quién es la Máscara? y tras intervenir en otros montajes, ahora encarnará al personaje de María en el musical Hoy no me puedo levantar, de Gou Producciones, que reactiva funciones el 16 de abril.

Prosiguió: Ella llega a Madrid donde quiere ser actriz, trabaja en lo que puede, mientras encuentra oportunidades, pero tiene esta debilidad y pauta que poseemos los seres humanos de enamorarnos de las personas que resultan no ser las mejores, pero uno es terco y cabezón y vuelve a tropezar con la misma piedra .

Esas herramientas vivenciales , León las retoma para dar vida a su personaje. El oleaje del empoderamiento ha sido pendular, a mí me tocó este movimiento donde empezábamos a haber mujeres vocalistas de grupos, era una cosa nueva. No fue fácil ser una mujer dentro de una industria que por cuestión histórica sigue siendo liderada por hombres y en el amor tampoco. Una sigue las mismas pautas y me ha costado trabajo aprender. A mí, gracias a Dios, la pandemia me agarró soltera (dice divertida), pero con esta libertad y ganas de vivir .

María León admite que gracias a redes sociales se ha mantenido cerca de la gente; siento que tengo una enorme responsabilidad con el público; por ello, me entreno, estudio y trato de ser mejor cantante y actriz, a fin de generar mejor entretenimiento. Este mismo motivo me impulsó a escribir durante la pandemia .

Es cierto, soy muy cabezona y terca; siento que la fortuna, la suerte y la inspiración, todas, te deben agarrar trabajando; no creo en eso que te caiga la suerte sentada en tu casa .

Admitió: “Llevo muchos años trabajando y lo he hecho con la misma intensidad. Todo este esfuerzo que he hecho es tomado más en cuenta y me he atrevido a hacer más cosas, como grabar un disco de regional mexicano, del cual ya se desprendió el tema Pedir permiso, donde también habrá cumbia, norteño, texano, mariachi y banda”.