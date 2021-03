Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 28 de marzo de 2021, p. 26

Chihuahua, Chih., El juez de control Samuel Uriel Mendoza, dictó ayer por la mañana medidas cautelares contra la ex diputada local y candidata del PAN a gobernadora, María Eugenia Campos Galván, y contra los ex legisladores locales Rodrigo de la Rosa Ramírez, del PRI, y María Ávila Serna, del PVEM, porque la Fiscalía General del Estado (FGE) los relaciona con la nómina secreta del ex gobernador priísta César Duarte y los acusa de cohecho.

El impartidor de justicia, encargado de la causa 2821/2020, impuso a los acusados la prohibición de salir del país, entregar sus pasaportes, una garantía de 500 mil pesos, aplicable a cada uno, y no tener comunicación o contacto alguno con los testigos del caso.

La audiencia de la formulación de cargos por cohecho contra los tres se inició el jueves al mediodía y concluyó a las 7 hora del sábado. Se dio a conocer que la audiencia de vinculación se efectuará el martes 30, a las 9 horas.

La defensa de los tres indiciados solicitó, a su vez, la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para presentarse en la audiencia de vinculación o no a proceso.