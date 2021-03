Impagos en la UNAM, problema viejo y cada vez más serio, opina

omo ha estado informando este prestigiado medio, en la máxima casa de estudios, profesores de asignatura y ayudantes de profesores de diversas facultades han denunciado falta de pago o pagos incompletos. Esta situación dista mucho de ser reciente.

Quienes hemos laborado en esta institución por más de 25 años hemos padecido esas situaciones, por ello es engañoso el argumento de que las irregularidades se deben a la falta de personal administrativo, a consecuencia de la pandemia.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una institución anquilosada con prácticas laborales de control y manipulación de los docentes que datan de la guerra fría, ya que no hay ninguna razón presupuestal, ni administrativa, ni ética para no asignar al total de sus 41 mil 332 docentes un ingreso digno y estabilidad laboral.

Como se puede deducir de los datos publicados en la Gaceta UNAM especial, de la cuenta anual 2019. Donde se ejercieron $45 mil 796 millones 987 mil, de los cuales se informa se asignaron a remuneraciones a personal académico $20 mil 14 millones 780 mil. Si distribuyera equitativamente ese dinero, a cada docente le correspondería la suma aproximada de 35 mil 368 pesos mensuales. Sin embargo, lo que sucede en la realidad es que sólo 12 mil 438 –correspondiente a 30.09 por ciento– de los docentes perciben ingresos en promedio de 134 mil 96 pesos mensuales, en detrimento del restante 70 por ciento, 28 mil 895, que perciben una media de 7 mil 772 pesos mensuales. Por lo que padecen no sólo pobreza de ingresos en diversos grados, sino también inestabilidad al ser contratados por semestre y sin ninguna garantía de recontratación. Ante esto, es indispensable apoyar la lucha de los jóvenes profesores de asignatura y ayudantes, pues representan la única opción viable de transformar una institución rebasada por la desigualdad y la discriminación.

Miguel Rangel Aguilera. profesor de asignatura de la UNAM

Critica el uso de la UMA en las pensiones

Ayer, en la sección de Política de La Jornada, Arturo Cano nos informa que Andrés Manuel López Obrador indicó que: Al desindexar los aumentos a las pensiones de la unidades de medida y actualización (UMA), tendrían que dejar de aumentarle al sueldo mínimo por falta de dinero .

¿Qué no las pensiones se pagan del fondo de pensiones? Por décadas en el IMSS miles de millones aportamos cuotas al fondo. Además, millones de personas siguen cotizando, otros muchísimos millones no pudieron retirar sus cuotas por el bloqueo burocrático (errores en documentos o desidia administrativa), por no alcanzar el mínimo de cotizaciones, por muerte del derechohabiente, por ignorancia, etcétera.