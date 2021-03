T

engo ya bastantes días llenando sillas, mesas, estantes de mi casa con los recortes periodísticos diarios, convencido de que en algún momento me serán de gran utilidad en mis conversas con ustedes. En estos días he estado empeñado en obtener los datos que me permitieran sustentar mis afirmaciones de que los grandes consorcios farmacéuticos del mundo se equiparan en poder económico, político y en la capacidad innegable para intervenir y operar en su beneficio, a los órganos de gestión de las administraciones gubernamentales de los países en los que están domiciliados y, por supuesto, en aquellos a los que han extendido sus intereses, o sea, el planeta Tierra. Sobre el poderosísimo e inmenso consorcio militar ubicado y funcionando permanentemente los 31 mil 536 segundos que tiene un año de 365 días, ampliándose, renovándose, perfeccionándose para cumplir eficazmente el objetivo esencial de su razón de ser: en caso de una conflagración nuclear, de haber supervivientes, los buenos (evidentemente los WASP) tendrían que ser mayoría calificada. Todos sabemos las funciones de la casi totalidad de los ejércitos: preservar el orden, la tranquilidad, la civilidad, el estado de derecho, el acatamiento, sin siquiera gestos o silentes trompetillas a las instituciones, la paz social (así sea post mortem), y el acatamiento a las normas vigentes, aunque las conozcamos menos que a Norma, la de la tintorería.

En cambio, las empresas de comunica­ción espacial no muestran sus cartas. Al con­trario, las desfiguran. Ocultan que, en verdad, ellas son El Guasón, cuyo código postal corresponde a Ciudad Gótica y Lex Luthor, quien habita en Ciudad Metrópolis. Las grandes y más millonarias empresas dedicadas a la comunicación audiovisual a través del espacio llevan enormes ventajas: sus inversiones son esencialmente en el pago de conocimientos, talento, creatividad. No es poca cosa, por su­puesto, pero frente a lo que implica crear mundos virtuales para acceder a los que impone la realidad, no hay comparación. Sobre este asunto versará nuestra próxima plática pero, con el perdón de la concurrencia, me veo obligado a un abrupto cambio de tema que explicaré más adelante, pero anticipo: mi pleito con las empresas y laboratorios, nada tiene que ver con mi reconocimiento y apoyo irrestricto a la aplicación universal y gratuita de la vacuna. Lo digo en singular porque las englobo a todas de cualquier nacionalidad que ostenten. Ahora un poquito de historia, que a nadie le cae mal.