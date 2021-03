Para Messi fue un partido especial al dejar el empate con su ex compañero Xavi Hernández en la cima de más partidos con el Barça. La Pulga debutó al disputar ocho minutos de cambio ante el Español el 16 de octubre de 2004. Desde ese momento ha participado en 927 goles, haciéndolos o con asistencia.

Ander Barrenetxea hizo el tanto del honor para los donostiarras a los 77. Los azulgranas gozaron de su quinta victoria consecutiva en la liga, en la que no han perdido en sus más recientes 18 duelos, con 15 triunfos y tres empates.

El Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés gracias al gol de Luis Suárez y la atajada del portero colchonero Jan Oblak, quien tapó un penal a los 86 minutos. El técnico Diego Simeone celebró más entusiasta la salvada del penalti que el tanto en sí.

El resto de los jugadores de los colchoneros reaccionaron igual, corriendo eufóricos para abrazarse con el hombre que aseguró que el Atlético consiguiera una victoria que podría ser fundamental en la lucha por el título de la Liga española.

Últimamente no había parado ninguno y claro que no estás feliz con eso , dijo Oblak; “hoy, por suerte, lo he parado.

No hay que mirar la tabla sino ir a ganar todos los partidos. No podemos fallar más. El Atlético va fuerte y el Real Madrid está ahí también. Hay que ir partido a partido , añadió el esloveno.

Suárez, autor de sólo dos goles en los pasados nueve partidos, adelantó al Atlético a los 54 minutos. El Pistolero apareció para definir con soberbio cabezazo el centro de Kieran Trippier desde la derecha para llegar a 500 tantos en su carrera.

Oblak se encargó de salvar la victoria. El arquero esloveno se erigió como héroe al desviar el cobro del penal de José Luis Mato Sanmartín Joselu a los 86 minutos. La pena máxima se decretó luego de que el árbitro Juan Martínez Munuera recurrió a la revisión de video para cerciorar un codazo del zaguero montenegrino Stefan Savic.

Para los colchoneros, esta victoria fue un bálsamo, después de que a media semana quedaron eliminados de la Liga de Campeones en la serie de octavos de final ante Chelsea.

En otros resultados, Villarreal venció 2-1 al Cádiz, Valencia obtuvo victoria en casa por 2-1 ante el Granada y el Getafe igualó en su cancha por 1-1 con el Elche.