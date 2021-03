ntre lo difícil de la situación actual, siempre hay opciones para alivianar el momento: el buen humor, hacerle caso a Susanadistancia y escuchar rock mexicano; sobre todo apoyarlo porque, lugares comunes aparte, sabemos que ha sido uno de los géneros musicales a los que más fuerte les cayó el 20… el año 2020. Así, pues, es hora de visitar las páginas de algunas bandas, ponerles el ícono de me gusta y, si hay lana, comprarles material, porque a falta de tocadas, venta de discos, playeras y tazas, es una forma de subsistencia. Por ejemplo, ya circula el nuevo material de Ángel o Demonio, grupo originario del norte de la Ciudad de México que tiene 20 años de trayectoria; su cuarto álbum, Si me extrañas, trae la rola En la cama de un hotel, que ya está en: https://youtu.be/3kn_kFgIw0Q En tanto, Cumbres, trío liderado por Gustavo Rosacruz, ya lanzó Santoral, disco del que se desprende Caleidoscopio, canción que tiene su video en el canal oficial del grupo: https://youtu.be/PJNLlWtLKrA . Y después de 30 años, Vicoy Calderón, Alex Azambuya, Dante Jiménez y Héctor Calderón deciden retomar el sinuoso camino del rock, y bajo el nombre de Hora X rescatan un material grabado en abril de 1987 que, enriquecido con la nueva tecnología, lo publican como Reconstruyendo el tiempo. El corte elegido para circular como sencillo es No y se encuentra en https://youtu.be/asORvfAX3c4 . Seguramente, estos tres grupos esperan la reanudación de los conciertos en vivo en el Tianguis del Chopo para presentar allí su reciente material sonoro.

Ya un año

El pasado 14 de marzo se cumplió un año del último concierto en vivo en Radio Chopo, foro multidisciplinario del Tianguis roquero. Ese sábado se llevó a cabo el segundo Festival Rock de Naciones, cuyo cartel contaba con agrupaciones de diversos países y diferentes estados de nuestro México. Aquel fin de semana en todo el Tianguis del Chopo, se implantó la primera fase preventiva por la contingencia sanitaria y, una semana después (21 de marzo), todas las actividades culturales fueron suspendidas. Es justo destacar el poder de convocatoria de dicha actividad, que coloca al Chopo como espacio muy importante para la cultura alternativa en general y la musical en especial. La presencia de bandas de diversos géneros roqueros y diferentes latitudes demuestra lo anterior; aquel día estuvieron anunciados High Way, de Colombia; Triole, de Argentina; Los hijos desobedientes, de Los Ángeles, California; The Skunks, de Suiza, y Taste of Greed, de Alemania. De México, tocaron Hexenbiest, de Oaxaca; The Kollish, de Puebla; Equidad Catacraneo, de Monterrey, y de la Ciudad de México, Vino el viernes. Ahora, el Chopo tiene reservado un espacio para la tercera emisión del Festival Rock de Naciones para la esperada –y nunca cancelada– celebración de los 40 Años del Tianguis Cultural del Chopo. Comentario memorioso: los 14 y 15 de marzo pasados también cumplió un año la hasta ahora última emisión de los festivales masivos más populares entre la raza rocanrolera: el Vive Latino y el Hell & Heaven. ¿Regresan en noviembre? Mientras, nosotros seguimos en modo carpe diem y les decimos salú.