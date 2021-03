Juan Carlos G. Partida, Raúl Robledo y Juan Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 26

El ex delegado del gobierno federal en Jalisco y ex candidato a gobernador, Carlos Lomelí, fue designado ayer aspirante de Morena para la alcaldía de Guadalajara, en los comicios de junio próximo.

La disputa se vislumbra entre él y Pablo Lemus, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), pues el municipio capitalino es considerado la antesala a la gubernatura.

La dirigencia estatal morenista también otorgó las candidaturas en Zapopan al ex alcalde de MC en Tlajomulco, Alberto Uribe; en Tlajomulco a la empresaria Marcela Michel; en Tonalá al ex edil priísta Sergio Chávez, y Puerto Vallarta al ex panista Luis Alberto Michel.

Nos sentimos muy contentos, muy sumados con todas las expresiones de Morena, estamos contentos porque encabezamos las preferencias para la presidencia municipal de Guadalajara y estamos listos para llevar adelante el reclamo de todos los ciudadanos y responderles con un gran triunfo en este 2021 , dijo Lomelí durante la presentación de candidatos que se hizo de manera conjunta con la ex presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. Las encuestas que circulan enfrentando a Lomelí y Lemus, casi dejan en empate técnico a ambos, lo que augura una reñida campaña electoral.

En Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) y Víctor Fuentes Solís de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, PT, Verde Ecologista y Panal), iniciaron ayer, con 14 días de retraso, sus respectivas campañas rumbo a la alcaldía de Monterrey.

Mientras Francisco Cienfuegos Martínez de la coalición Vamos Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD) y Yolanda Cantú, candidata del PAN, hace dos semanas se encuentran en labores de proselitismo, luego que la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó sus registros en tiempo.