Afp

Periódico La Jornada

Viernes 19 de marzo de 2021, p. a12

París. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, pidió a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio que no se precipiten a la hora de tomar una decisión sobre la presencia o no de público en las gradas durante el certamen.

Espero que la decisión no se dé demasiado pronto, porque no veo ninguna razón para que éstas tengan que tomarse forzosamente cuando el mundo está cambiando y las vacunas se están desplegando. Creo que es una respuesta que no debe tomarse necesariamente en este momento , afirmó en una conferencia de prensa al término de una reunión del Consejo de la World Athletics.

No sé cuándo hay que tomar la decisión, pero es un juicio que debe ser equilibrado , añadió.