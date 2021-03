▲ Fotograma de Live and let die.

Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 8

Nueva York., Yaphet Kotto, el imponente actor que trajo un duro magnetismo y una seriedad señorial a películas que incluyen la cinta de James Bond Live and let die (Vive y deja morir) y Alien (Alien-El octavo pasajero), falleció. Tenía 81 años.

Su esposa, Tessie Sinahon, informó el deceso el lunes en una publicación en Facebook. Dijo que Kotto murió el lunes en Filipinas. El agente del actor, Ryan Goldhar, confirmó la noticia.

Interpretaste a un villano en algunas de tus películas, pero para mí eres un verdadero héroe y para mucha gente , escribió Sinahon.

Con sus 1.90 metros, Yaphet Frederick Kotto tuvo una presencia habitual en el cine, la televisión y Broadway, empezando con las películas Nothing but a man”de 1964 y The Thomas Crown affair (El caso Thomas Crown) de 1968. Hizo su debut teatral en una producción de Otelo en Boston, y en 1969 remplazó a James Earl Jones en la obra ganadora del Pulitzer The great white hope en Broadway. Saltó a la fama con el papel del teniente Pope en Across 110th street (La mafia nunca perdona) de 1972.

Kotto, un descendiente de la realeza camerunesa que creció en el Bronx, fue más conocido por su interpretación del iracundo agente del FBI en Midnight run (Fuga a la media noche) al que Robert De Niro le roba su placa, como el villano Mr. Big en Live and let die y como el técnico Dennis Parker en Alien de 1979.