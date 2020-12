Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de diciembre de 2020, p. 7

Los Ángeles. El drama de ciencia ficción Cielo de medianoche llega a Netflix este miércoles 23 de diciembre. Dirigida, protagonizada y producida por George Clooney, la película es la adaptación de Good Morning, Midnight, la aclamada novela postapocalíptica de Lily Brooks-Dalton publicada en 2016.

En Cielo de medianoche, una misteriosa catástrofe mundial arrasa con la especie humana. Tras el desastre, un científico destinado en el Ártico (George Clooney) trata de advertir a una astronauta que se halla en el espacio profundo (Felicity Jones) y a su tripulación de los peligros que entraña el regreso a la Tierra. Incluso ante la inminente extinción, el impulso humano de conectarse recorre años luz para unir a dos de los últimos supervivientes de la humanidad.

Además de coproducir y dirigir la cinta, George Clooney se sintió cautivado por el papel protagonista de Augustine, ese astrónomo maduro y solitario con la desgracia de presenciar en primera fila el colapso de la civilización.

Según Clooney, Cielo de medianoche es un filme cargado de optimismo y esperanza. En muchos sentidos, es una película sobre el arrepentimiento, por el personaje que interpreto, pero él obtiene la redención. Y creo que la redención es algo realmente importante que nos inunda y nos da esperanza. Siento que es una película muy esperanzadora , explicó el actor en un encuentro virtual con varios medios de comunicación.