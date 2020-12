Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 23 de diciembre de 2020

Los streamings serán, de ahora en adelante, la forma de conectar con la gente , expresó Enrique Guzmán, uno de los iniciadores del rocanrol en Latinoamérica y voz principal de los Teen Tops a principios de los años 60.

No hay de otra, esta es la forma de hacerlo; esta modalidad, estoy convencido, llegó para quedarse , afirmó el cantante, quien antes ya había presentado de forma virtual A la carta, en el que el chat interactivo no fue lo que esperaba, debido a la rapidez con la que fluyen las palabras y no se tiene el tiempo para responder a la misma velocidad.

Lo cierto, afirmó, es que le ha costado mucho trabajo adaptarse a las nuevas tecnologías, pero viene mi hija y me echa una mano . En esta pandemia ha estado tranquilo y encerrado. Me suscribí a todos los canales de televisión para ver películas y series nuevas .

En esta ocasión, el intérprete de La plaga ofrecerá el 26 de diciembre el concierto en línea Se habla español, en el que estará acompañado por sus músicos, coros y una serie de invitados con quienes hará dúos como Kalimba, Yahir, Aída Cuevas y Erik Rubín.