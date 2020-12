Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de diciembre de 2020

Los Ángeles. Cuando Pedro Pascal empezó a pensar en su villano de Mujer Maravilla 1984, Max Lord, un nombre le vino a la cabeza: Gordon Gekko. ¿Quién mejor para modelar a su luchador de traje que la personificación de la codicia y la frialdad de los años 80?

Sin embargo, la directora, Patty Jenkins, tenía otra cosa en mente que el personaje de Michael Douglas en Wall Street.

Ella me apartó de esa idea , afirmó Pascal. “Me dijo: ‘Ese no es el polaco que buscamos’”. (Tampoco se inspiraron en Donald Trump, señalaron ambos).

Realización estresante

Fue una realización estresante para el actor chileno de 45 años, quien pensó que podría esconderse tras la superficialidad de un hombre de finanzas frío y calculador. Pero fue una decisión que terminó encantándole al final.

Fuimos detrás de algo mucho más impredecible y expuesto , indicó. Lo que terminó por anclarme a él fue mucho más vulnerable de lo que hubiera sido con un tipo estilo Gordon Gekko.

En la película, que se estrena en cines y en HBO Max en Estados Unidos el día de Navidad, Max Lord es un padre divorciado, una figura menor de la televisión y un aspirante a magnate petrolero cuya riqueza es mayormente un espejismo hasta que se adueña de una poderosa piedra que concede deseos.

“Es un inmigrante que trata de vivir a la altura de su ideal del sueño americano”, afirmó Jenkins.

Fue el productor Charles Roven, con quien trabajó en Triple frontera, quien inicialmente llamó a Pascal para decirle que la directora quería reunirse con él.

Un tipo magnífico

Yo sencillamente lo amé. Me pareció un tipo magnífico y una persona muy interesante y un actor excelente , destacó Jenkins. Cuando me senté a pensar quién podría sacar esto adelante, simplemente supe que él podría hacerlo. Había algo sobre Pedro que yo sabía que podía dar en todos los clavos y también revelar un lado de sí mismo que no estaba segura de que él había usado antes .

Pascal era un admirador del trabajo de Jenkins. Recordó haber visto Monster (Monster: asesina en serie) en un cine en Manhattan y esperar a que terminaran los créditos para salir de la sala porque no podía parar de llorar. También quedó conmovido con la escena de Mujer Maravilla en la Tierra de Nadie.