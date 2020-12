En charla, explicó que el programa musical fue articulado como si fuera un paseo por un museo. Integra composiciones clásicas navideñas como We wish you a merry christmas, Les Anges dans nos campagnes (Gloria in excelsis Deo), Silent nigth, Los pastores de Belén, El niño del tambor, Campana sobre campana, entre otras.

Asimismo se interpretarán Rorro para nochebuena (anónimo), proveniente del Convento de Nuestra Señora del Balvanera, y Aria para el Nacimiento de Cristo, de Joseph María Placeres Santos, ambas del Siglo XVII; considerados los primeros villancicos mexicanos de los que se tiene memoria .

Aria para el Nacimiento de Cristo, de Placeres Santos, es la pieza principal del concierto, muy poco conocida, cuyas características musicales son muy especiales y que ha podido sobrevivir en el tiempo .