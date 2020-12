Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de diciembre de 2020, p. 29

Vendedores de la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Comerciantes Populares advirtieron que no se guardarán debido a la imposibilidad de mantener a sus familias, luego de varios meses sin tener ingresos, ello, pese al crecimiento de contagios de Covid-19 que mantiene saturados los hospitales en la Ciudad de México.

Reconocieron el riesgo que corren al vender en las calles, pero, dijeron, tampoco hay para comer . Ayer, el comercio operó normal en calles y colonias de Iztapalapa, pese a que la capital del país está en color rojo del semáforo sanitario.

Los ambulantes de la coordinadora que se instalan en la demarcación manifestaron que tras una reunión con el director de Gobierno del la alcaldía, Rogelio del Castillo, les quedó claro que no habrá apoyo, porque sólo nos dicen que no debemos salir, pero no cómo nos mantendremos .