Domingo 6 de diciembre de 2020

Acts of Resistance: Heavy Metal Music in Latin America (Actos de resistencia: heavy metal en Latinoamérica) es un documental diferente, sobre los metaleros que utilizan la música para generar un cambio en sus comunidades, lo que da una lección de esperanza, ya que no trata sólo de este género, sino de cómo se actúa para cambiar una realidad, comentó el realizador de la cinta, el puertorriqueño Nelson Varas-Díaz.

En su cuarto trabajo fílmico, el académico de la Universidad Internacional de Florida aborda cómo los energéticos y poderosos sonidos metaleros, más allá de un atronador riff o su frenética velocidad, han inspirado tanto a colectivos como a bandas del género para que en sus países hagan acciones concretas y trabajen junto a las comunidades que viven algún tipo de injusticia.

Filmado en Colombia, Ecuador y Guatemala, Acts of Resistance… empezará su periplo por diversos festivales del mundo, iniciando en la Ciudad de México, como parte de Cínica, Festival de Cine de Música de México, donde se estrenará el 11 de este mes a las 19 horas, en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional, para después ir a Ecuador y Colombia. Cerrará el año en Kenia.

“En enero, la versión inglesa de la revista Metal Hammer –una de las más prestigiosas del género– sacará un reportaje sobre el documental y éste estará disponible, de manera gratuita en YouTube por un mes. Es una manera de difundirlo en estos tiempos”, comentó Varas-Díaz.

El realizador afirmó que éste será su último trabajo sobre el metal latinoamericano, pues ya hizo The Distorted Island: Heavy Metal Music and Community in Puerto Rico (2015); en The Metal Islands: Culture, History and Politics in Caribbean Heavy Metal Music (2016) se centra en las escenas metaleras de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, pero desde una óptica cultural. En tanto, Songs of Injustice: Heavy Metal Music in Latin America (2018) habla sobre las bandas que cantan acerca de las injusticias en el continente.

El último es sobre la gente que con el metal hace algo práctico, en la vida cotidiana, para cambiar las situaciones de injusticia que se han descrito en los otros documentales. Pasan del dicho al hecho con la intención de cambiar su vida y la de las comunidades a las que pertenecen , indicó.

Cada vez, agrega, son más los colectivos o agrupaciones de metaleros –no necesariamente las bandas– que se decantan por el activismo social, y aunque el documental no presenta todos los casos, es una pequeña muestra de lo que está pasando en el continente, donde la conciencia histórico-social de los seguidores de este género ha hecho que sean activos.

Aunque la colombiana es la escena más conocida de las retratadas en el documental, el filme no se centró en sus bandas, discos o conciertos, sino en cómo los deathmetaleros de Masacre, probablemente uno de los grupos más famosos en América Latina, aborda temas tan fuertes como la violencia en su país.

Con una agrupación como esa se pudo tener una conversación diferente. No platicamos con Álex Oquendo (su líder) sobre sus discos, sino sobre lo que están haciendo por rescatar la memoria histórica de su país tras el conflicto armado, pues hay historias de atrocidades que sus canciones plasman en letras y busca que no queden en el olvido , puntualizó.