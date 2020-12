S

i no es por la pandemia, jamás hubiera visto la telenovela El dragón (escrita por Arturo Pérez Reverte) en la que descubrí al gran actor y maestro de actuación Mauricio Pimentel, quien hace el papel de guardaespaldas y villano con una perfección insuperable. Al preguntarle sobre su formación, me informó que era miembro de la Casa del Teatro, de ahí el rigor de su formación. El dragón es aleccionadora, porque enseña mucho sobre lo que significa el narcotráfico en México, Japón, España y Estados Unidos.

–Desde 2004 soy maestro de Casa del Teatro y he dado clases en el Centro Dramático de Michoacán (Cedram), en Michoacán. Nuestra metodología, nuestra técnica, es la de la Casa del Teatro, un sistema que, de alguna manera, diseñó el maestro Luis de Tavira. Me especializo en la enseñanza del primer año de entrenamiento de los alumnos, la iniciación de los chavos que pretenden ser actores. Me gusta mucho acercarme a ellos, descubrir su personalidad, sus potencialidades y desarrollarlas.

“La escuela tiene una metodología y yo intento personalizarla para que cada compañero descubra su potencial. Dedico muchísima atención a cada uno; hago un seguimiento personal del carácter y la capacidad de cada quien y les doy ejercicios en busca de su altura creadora, su imaginación, su carácter. Soy severo, pero también muy partidario de la libertad creativa.

Todo mi trabajo parte del amor. Lo primero que busco con mis alumnos es la comunicación y la empatía. Siempre he pensado que la actuación no se enseña, sino que se aprende, y yo sirvo, de alguna manera, de guía a los futuros actores.

–¿Mediante sus clases?

–Además de la progresión en el trabajo, debe haber una lógica; soy partidario de que cada aspirante a actor vaya descubriéndose poco a poco.

–¿Se refiere al potencial creativo?

–Desarrollo un método al que llamo el ente escénico

–¿Qué es eso?

–Que cada actor se desarrolle por sí mismo a través de su ente escénico. Les propongo un juego mental: Ok, en la vida tal vez seamos tímidos, inseguros y todo nos cueste trabajo, pero vamos a convertirnos ahora mismo en un personaje fuerte, seguro, a través del ente escénico, que es capaz de transformarnos en triunfador . Finalmente, la tarea más grande del actor es observar la vida y al otro, y ponerse en sus zapatos.

–Pero, ¿a Luis de Tavira le gusta el triunfo? Tengo entendido que se inclina por una formación casi religiosa, una entrega semejante a la de los seminaristas, un entrenamiento que no hace concesión alguna. En Pátzcuaro, por ejemplo, me han contado que los alumnos se convierten en San Francisco de Asís y Juana de Arco. Los estudiantes viven en celdas de mampostería y camas de orfanato. Comen lo que cocinan y, como no saben hacerlo, tienen que conformarse con espaguetis parecidos al engrudo. ¿Cree usted que conducir a chavitos al estoicismo es el camino apropiado para que se vuelvan buenos actores?

–Ciertamente, el maestro Luis de Tavira, en algún momento perteneció a la orden jesuita y mucha de la formación que tenemos en Casa del Teatro parte de su esquema de pensamiento, sobre todo a escala de comunidad y de trabajo. Nuestro entrenamiento tiene que ver con los planteamientos jesuitas: la vida comunitaria y social es parte de nuestra formación como actores. Miguel Cárdenas, a quien le decimos Chamaco, fue durante mucho tiempo, el encargado y productor de Cedram, en el Molino de San Cayetano, en el que vivimos 90 actores y directores.