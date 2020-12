Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en poco tiempo se haga a un lado el etiquetado frontal –que tanto ha molestado a la iniciativa privada–, porque Daniel Servitje, presidente y director general de Grupo Bimbo, y otras empresas están haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad de la alimentación , y haya productos verdaderamente sanos .

Ayer, en la inauguración del centro de distribución más moderno y grande de la empresa en Azcapotzalco, afirmó que 2020 no ha sido un buen año , porque la pandemia tumbó la economía del país, como la del mundo , aunque lo que más duele es la pérdida de vidas humanas . No obstante, sostuvo, no nos hemos cruzado de brazos y vamos saliendo de la emergencia .

En el 75 aniversario de Bimbo y frente a Servitje, el mandatario destacó que es relevante que se mejore la calidad de los alimentos para que sean saludables, así como se producen energías limpias y se recicla el agua para no contaminar. “En esto está ayudando y va a seguir ayudando Bimbo, porque hemos hablado con Daniel sobre el tema, y esta empresa, junto con otras, está haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad de la alimentación.