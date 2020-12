▲ Pittsburgh eliminó a Baltimore, que no contó con una docena de integrantes infectados por coronavirus, incluidos el mariscal Lamar Jackson y los corredores Mark Ingram y J.K. Dobbins. Foto Ap

Esto dejó a Baltimore ya sin posibilidad alguna de revalidar el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

El brote de Covid-19 en Baltimore obligó a que la NFL aplazara tres veces el encuentro. Comenzó en la tarde para no interferir con el especial de Navidad de la NBA en el Rockefeller Center.

Aunque el comisionado Roger Goodell consideró éste un gran partido , lo que se vio en el terreno sugiere otra cosa.

Los Cuervos no pudieron pasar. Los receptores de Pittsburgh no pudieron atrapar. Y un enfrentamiento que parecía desigual en el papel donde los Acereros eran claros favoritos, no tuvo correspondencia con lo que sucedió en el campo: un juego soso.

Por otra parte, Goodell reiteró en una conferencia telefónica que la Liga mantiene su com- promiso de completar la temporada regular como está establecido. Adelantó que aunque la NFL baraja la posibilidad de una burbuja para la postemporada, no se asemejaría necesariamente a lo que la NBA y NHL hicieron para terminar de manera exitosa sus campañas.