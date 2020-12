El otro médico bajo sospecha es el neurocirujano Leopoldo Luque, quien atendió al Pelusa en los últimos meses, y cuyo domicilio y oficina también fueron allanados por la policía.

Amenazan a jugadora Paula Dapena

Por otra parte, una jugadora de un club de divisiones inferiores del futbol femenino español, ha recibido amenazas tras protestar en un homenaje a El Diez.

Paula Dapena, quien juega para el club Viajes Interrías, se sentó en el terreno de juego dando la espalda durante el minuto de silencio en honor a Maradona en un partido amistoso el sábado.