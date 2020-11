Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 26 de noviembre de 2020, p. 44

A una semana de haber comenzado operaciones el Sistema de Identificación de Contagios en Espacios Cerrados, se han detectado 225 personas contagiadas de Covid-19 que registraron su número de telefonico por medio del código QR al ingresar a algún establecimiento mercantil de la capital.

La Agencia Digital de Innovación Pública informó que se dará seguimiento a 12 mil 324 que se encuentran en situación de riesgo por haber estado al mismo tiempo en el mismo negocio que aquellas con prueba positiva de la enfermedad.

En total, 92 mil 253 establecimientos mercantiles se han dado de alta en el sistema y puesto el código a la entrada de los comercios, en los que se han realizado un millón 648 mil 285 registros telefónicos.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la capital, reiteró que no habrá sanciones para establecimientos mercantiles ni a clientes que no usen el código QR, cuyo objetivo es frenar el número de casos positivos de Covid-19 en espacios cerrados, pero sí se les va a orientar a que participen en la estrategia.

Lo importante es que no hay sanciones, no vamos a multar a una persona o a un establecimiento porque no lo haga; es una orientación general a todos los negocios y la ciudadanía para que nos ayuden, pero si no quieren hacerlo a nadie se le va a sancionar.

Dijo que el programa ha sido exitoso e insistió en que el único dato personal que se obtiene es el número de teléfono celular, que sólo se almacena por 15 días, y con esa estrategia se colabora para no cerrar las actividades económicas.