Ya no puedo estar entregada de tiempo completo al boxeo , acepta; mi tiempo ya no me pertenece, tengo que atender a mi familia y entrenar es demasiado sacrificio. Estas son mi últimas peleas, pero no porque ya no pueda, sino porque llegar como lo hice el sábado requiere una entrega que ya no puedo sostener .

Recientemente, la nueva campeona en peso gallo del CMB, Yuliahn Cobrita Luna, admitió que le da ilusión exponer su cinturón ante Jackie, a quien admira desde que empezó a boxear. La oferta puede ser atractiva, pero la Princesa Azteca debe calcular en términos financieros sus últimos combates.

Es triste que los últimos combates sean los que menos me han pagado , admite; la crisis que provocó la pandemia nos ha golpeado muy fuerte. Gano menos de la mitad de lo que solían pagarme, justo cuando debería cobrar las bolsas más jugosas de mi carrera .

Lo que ha dejado de resultarle atractivo es un combate contra la veterana Mariana Juárez. Antes le parecía interesante enfrentar a una de las pioneras del boxeo femenil en México, además, era la campeona en peso gallo; al perderlo, también se esfumó el deseo.