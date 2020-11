El ser humano recibió numerosas distinciones por su trabajo, pero se mantuvo siempre ajeno a las tentaciones protagónicas que suelen afectar a sus colegas de oficio y se guio en toda circunstancia por el precepto de que un periodista no debe ser la noticia. Esa postura no lo condujo, sin embargo, a las pretensiones de supuesta objetividad, tan en boga en los medios occidentales, y que no son sino el disfraz de un afán de distorsionar los hechos y de desinformar sobre ellos. Por el contrario, el reportero fallecido procuraba aportar a sus lectores elementos de contexto, claves para el entendimiento de los hechos y relacionarlos con su vasto conocimiento de la región.

La visión siempre crítica y siempre fundamentada de Fisk fue imprescindible para comprender los complicados panoramas de Medio Oriente, el Golfo Pérsico y Asia central, y la criminal torpeza de Occidente en esas regiones. Era una de las poquísimas voces con audiencia, credibilidad y autoridad mundial para cuestionar la verdad única de los medios objetivos y al discurso oficial de Washington, la OTAN y los gobiernos de la Unión Europea. Y cumplía con la máxima de su colega Ryszard Kapuściński, fallecido en 2007, de que para ser buen periodista hay que ser buena persona.

Los despachos y las reflexiones de Fisk encontraron cabida en estas páginas en forma regular desde aquel terrible 2001 y aportaron al diario y a sus lectores una información veraz, contrastante, comprometida y profundamente humana. Con su desaparición se abre un gran hueco de silencio y La Jornada lamenta profundamente este adiós a Robert Fisk.