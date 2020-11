▲ El Jefe en un concierto de The River Tour 2016 en San Sebastián. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 2 de noviembre de 2020, p. a10

Nueva York., El cantante estadunidense Bruce Springsteen prestó su voz y una de sus canciones para una propaganda del equipo de la campaña de Joe Biden, en señal de su fuerte apoyo al candidato demócrata a tres días de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, no es la primera vez que el ícono del rock respalda al ex vicepresidente. En agosto, permitió a Biden usar la canción The Rising para acompañar un video difundido en el primer día de la convención demócrata.