Alejandro Cruz y Laura Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 2 de noviembre de 2020, p. 32

Cientos de personas acudieron a Tepito para visitar el primer altar instalado en la Ciudad de México en el que se venera a la Santa Muerte. Desde las 23 horas del sábado, unos 500 fieles de la niña blanca se congregaron en la calle Alfarería, muchos para pedir que los proteja del Covid-19, pero no respetaron la sana distancia y sin uso de cubrebocas, señalaron vecinos.

Con mariachis y bandas musicales agradecieron los favores recibidos en una celebración que se extendió hasta las tres de la madrugada, dijeron los habitantes de la zona, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias.

Las visitas al altar –instalado en 2001 por la señora Enriqueta Romero– continuaron en menor medida este domingo, por lo que la vialidad fue cerrada a la circulación, mientras policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se mantuvieron a prudente distancia para evitar confrontaciones , informó la dependencia.

Según el reporte, durante la jornada cinco vehículos se encargaron de vigilar con patrullajes constantes en toda la periferia y reportaron la asistencia de al menos mil 500 personas entre el sábado y ayer.

El número de seguidores va creciendo no sólo entre los más jodidos, sino entre quienes han rogado a otros santos y no les han cumplido un favor, pero siempre tienes que pagar lo que ofreciste porque si no, hay castigo , dijeron algunos fieles entrevistados.

Vecinos del barrio explicaron que el 1º de noviembre se considera el día mayor de la Santa Muerte, de allí que el festejo iniciara en el primer minuto del día, cuando los fieles llevan veladoras, imágenes, flores y dulces, además de entonar Las Mañanitas con grupos musicales.