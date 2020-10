De la Redacción

Sábado 24 de octubre de 2020

En noviembre del año 2000 apareció Sirenas al ataque, Historia de las mujeres rockeras mexicanas (1956-2000). Dos décadas después, Tere Estrada, autora del citado libro, presenta su más reciente trabajo editorial: Un blues en la penumbra.

La cantante, compositora y socióloga logró publicar este volumen gracias a “un proceso de recaudación de fondos, igual que el disco (del mismo nombre); colaboraron 35 personas; fue como una preventa: a algunos les envié el libro; a otros, libro y disco, y a unos más el paquete de Sirenas al ataque y Blues en la penumbra con el cd”

Por la pandemia, Un blues en la penumbra esperó casi medio año para su aparición, pero la semana pasada quedó listo. “Es un homenaje a las roqueras mexicanas de las décadas de los 60 y 70. Hablo sobre Ambar, La voz cristalina, una roquera mexicana que se enfrenta a la industria de la música en una época de grandes cambios sociales; conoce a María Sabina, a Jim Morrison, participa en el Festival OTI y graba con una compañía transnacional. Circunstancias que les tocara vivir a muchas mujeres cantantes de rock de esa época. Es la historia de muchas y de ninguna. Hablamos de un arquetipo de roquera mexicana de ese periodo. Es como la suma de historias que se fueron quedando en el tintero, pero no es la de alguien en particular ni hay referencias autobiográficas. Algunos pasajes son ficción y otros están basados en hechos reales, pero no puedo decir de quiénes”.