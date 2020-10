▲ El mediocampista de los Pumas se contagió en septiembre y asegura que aún no se ha recuperado al 100 por ciento. Foto Jam Media

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 16 de octubre de 2020, p. 9

La falta de aire y complicaciones para recuperar el ritmo en los entrenamientos son algunas de las secuelas que enfrentó Juan Pablo Vigón, mediocampista de Pumas, luego de dar positivo al Covid-19 en septiembre. Con esta experiencia, hace un llamado a la afición para seguir las medidas sanitarias y evitar más contagios en la reapertura de los estadios de la Liga Mx.

Es un tema serio y delicado. Varios nos hemos contagiado y también falleció el papá de uno de mis compañeros de equipo. Duele y les pido tomarlo en serio, no es un juego, respeten las medidas sanitarias y cuídense , dijo en videoconferencia.

Para Vigón era sencillo hacer ejercicios de entrenamiento, recorrer las distancias en determinado tiempo, cubrir al rival, pero des-pués del coronavirus su rendimiento se vio afectado, sobre todo en temas de respiración.

Me ha costado mucho la recuperación del Covid. En lo físico, en la capacidad pulmonar, en el oxígeno, ha sido difícil. Creo estar a un 90 por ciento, sigo trabajando para recuperarme. A algunos de mis compañeros les ha pegado más fuerte, a otros menos, pero el cuerpo técnico lo ha trabajado muy bien y ha dado los espacios correctos para recuperarme , explicó.

Antes podía hacer tres o cuatro piques y me recuperaba rápido, después me costaba volver a tomar aire para seguir corriendo y hacer coberturas. Eso fue lo que más me afectó, en volver a tener aire para mis movimientos , agregó.

Después de siete meses, estadios como el de Necaxa y Mazatlán reabrirán sus puertas a los aficionados, noticia que emociona a Vigón, aunque es consciente de que en la Ciudad de México tardarán en regresar a la tribuna los seguidores por el alto índice de contagios en la localidad.