La medida cautelar es para que las cosas permanezcan en su estado actual y no se cierre la etapa de la audiencia intermedia hasta que concluya, tampoco puede dictarse auto de apertura del juicio oral en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo.

El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), contra la resolución de un juez de control, quien le negó cancelar el proceso en su contra por una presunta falsedad en declaración relacionada con el desvío de 185 millones de pesos a una universidad pública por contratos no realizados, caso conocido como la estafa maestra.

El 31 de agosto, el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte resolvió en una audiencia que, si bien la Fiscalía General de la República no presentó la acusación en los 15 días que establece la ley, ésta considera otros 15 para realizarlo. El fallo implicó que ya no se realizara la audiencia intermedia que el ex funcionario tenía en septiembre pasado.

Los abogados de González Tiburcio, cercano a la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles, solicitaron al juez de control el sobreseimiento del caso, alegando que la acusación en contra de su cliente fue extemporánea.