Los jueces de esa ciudad encontraron que el riff no era intrínsecamente similar a los acordes iniciales de Stairway to Heaven.

▲ Con una edición especial, la banda conmemorará medio siglo de Led Zeppelin III. Foto Chuck Boyd @ Mythgem Ltd y @Carl Dunn

Se calcula que la canción recaudó 3.4 millones de dólares en cinco años, periodo que se consideró en un juicio civil anterior.

Medio siglo de su tercer álbum

En tanto, un 5 de octubre, hace 50 años, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones lanzaron Led Zeppelin III en Estados Unidos y Reino Unido, y en otros países unas semanas después.

El tercer álbum de la banda en menos de dos años encabezaría las listas de éxitos en varios países y vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo. Más allá de su abrumador éxito comercial, el álbum también representó un punto de inflexión musical para Led Zeppelin, ya que expandieron su sonido contundente para abarcar una gama más amplia de estilos en canciones de base acústica, como That’s The Way, Tangerine y Bron-Yr-Aur-Stomp.

Para conmemorar, la banda reditará la versión japonesa del único sencillo del álbum, Immigrant Song, que incluye en el lado B el corte que no pertenece al álbum, Hey, Hey, What Can I Do, en vinilo de siete pulgadas.

La producción estará limitada a 19 mil 700 copias en una funda que reproduce la obra de arte original. Se lanzará el 15 de enero de 2021 y se puede conseguir en la página web de la banda.

