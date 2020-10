Juan Manuel Vázquez

Martes 6 de octubre de 2020

La afición no ha sido hostil con José Luis Castillo júnior, hijo del ex campeón del mismo nombre. Quizás, supone, no lo persigue la pesada sombra de un boxeador legendario o uno cuya fama sobrepasa lo tolerable en la vida común. También, y sólo especula, se debe a que no ha tenido tanta proyección y el público no lo tiene bajo la lupa severa de las expectativas.

Hay un cuidado bien pensado para no repetir los errores de otras familias consagradas al boxeo. Los Chávez son un referente en todos los sentidos. Los Castillo tratan que esa herencia deportiva no sea como una maldición.

Mi papá conoce a la gente adecuada por su carrera , comenta José Luis; pero no quiere robarme cámara ni meterme una presión innecesaria y que me afectaría .

Castillo, el padre, no sólo es recordado por ser dos veces campeón del mundo en peso ligero. Además de los varios rivales de élite que enfrentó, para muchos fue el vencedor en el primer combate ante Floyd Mayweather en abril de 2002. Los jueces, sin embargo, no le dieron el triunfo.

Mi papá tuvo una carrera muy respetable, pero no fue tan grande como Julio César Chávez , considera Castillo júnior; eso me ayuda a tener mi propia identidad y que no me estén comparando con su trayectoria y victorias .

Castillo padre sólo cumple el papel de mánager, apoyado en los contactos que hizo en una larga carrera como peleador. El entrenamiento y trabajo en la esquina durante los combates son completa responsabilidad de su hijo y equipo.