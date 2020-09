Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. a12

París. La mexicana Renata Zarazúa, 178 jugadora mundial y procedente de la clasificación, arrasó en su debut para avanzar a la segunda ronda del Roland Garros luego de vencer 6-1 y 6-2 a la francesa Elsa Jacquemot (525), en apenas una hora de juego.

Significa muchísimo para mí. Últimamente las mexicanas no habíamos tenido un gran salto. No estábamos tan a la vista. Esto me da gusto para que nos puedan apoyar más. Estoy contenta porque he trabajado desde muy chiquita y antes no había tenido los resultados que esperaba , señaló la jugadora en víspera de su cumpleaños 23.

Solamente dos tenistas de México habían ganado antes un partido en el Abierto de Francia: Elena Subirats (1968) y Angélica Gavaldón (1994).

Juego para mejorarme. Cuando hago historia es un plus, me pone contenta, amo México, es donde he crecido. Estoy contenta por motivar a la gente. Sé que el país siempre ha sido mucho futbol, pero ahora es un poco tenis , señaló.

Estaba muy contenta, cuando gané, llamé por teléfono a mi otro entrenador (el argentino Hugo Armando), que se quedó en Florida. Me ha ayudado muchísimo y cuando triunfo me dan ganas de hablarle porque dos horas después ya no me acuerdo tan bien. Él fue jugador y me ha transmitido demasiado en ese aspecto , dijo Zarazúa, acompañada en París por su hermano, su otro técnico.

Ayer, en la pista nueve de Roland Garros, con un tiempo nublado en el que la lluvia ofreció una tregua, Zarazúa fue muy superior a una rival de su misma edad.