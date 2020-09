A mí no me interesa tanto la poesía de Shakespeare y recitarla, sino que podamos hacer acciones sobre lo que él explica. Muchas veces él explica cosas a través del texto que no pasan en escena, porque existe el recurso teatral, pero ahora tenemos elementos videográficos, muchas herramientas que Shakespeare no tenía, y podemos hacer tempestades desde la tempestad personal que se vive en las casas; se puede presentar una tempestad con un dibujo o pedir a la gente que traiga un paraguas y empiece a tirar agua en casa y note la humedad de nuestra tempestad. Todos juntos podemos jugar a muchas cosas. A escala de plasticidad es mucho lo que ofrecen las herramientas digitales.

El presidente de la Fundación Épica de La Fura dels Baus adelantó que La tempestad termina en un epílogo; “nosotros tenemos dos epílogos confrontados, en los que el público decidirá cuál de los dos es el que se está realmente viviendo con La tempestad en casa, no con la obra que hizo Shakespeare desde un punto de vista un tanto colonialista de la isla”.

Para el proyecto en el que intervienen artistas de España, Argentina, Costa Rica, Italia y México, Pep Gatell indicó que a partir de la aplicación Kalliópe están preparando una narrativa que involucre al público, como formar grupos de opinión en torno a un personaje y abrir un chat en algunos momentos de la propuesta escénica.

“El público tendrá la posibilidad de vivir dos experiencias escénicas, una desde la computadora y otra con el celular, donde deberá descargar Kalliópe. Pensamos en el chat para crear una experiencia más participativa, porque, de alguna manera, La tempestad también la estás sufriendo o disfrutando en casa.”

El lenguaje furero de la compañía catalana se unirá al trabajo de 15 actores de la CNT para reinterpretar La tempestad, de Shakespeare, que se presentará en la edición 48 del festival Cervantino el 18 de octubre a las 18 horas en el sitio web https://festivalcervantino.gob.mx/ y en la plataforma https://con-tigoenladistancia.cultura.gob.mx/