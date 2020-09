Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 14 de septiembre de 2020, p. 32

Dedicaron tiempo a plasmar sus problemas en un escrito; sin embargo, varias personas se quedaron sin entregar sus peticiones directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a la pandemia de Covid-19.

Con el fin de evitar aglomeraciones no se hizo eco de la visita del Presidente ni de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al parque Cuitláhuac. A diferencia de otras ocasiones, no se pegaron carteles ni hubo avisos en las colonias aledañas. No obstante, hubo quienes se enteraron y acudieron al lugar con la intención de pedir apoyo para resolver conflictos laborales, de terrenos y mejora del mobiliario urbano.