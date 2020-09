De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 11 de septiembre de 2020, p. 24

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que dio positivo a coronavirus. En su cuenta oficial de Twitter, el perredista escribió: Como lo he dicho en varios momentos: nadie está exento de contraer Covid-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo .