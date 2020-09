Desde luego que el futbol sin hinchas no es lo mismo , dijo Infantino. Pero la salud es la cuestión más importante. Tenemos que ver cómo se dan las cosas durante este periodo en el que regresamos a tener contacto con la gente , indicó.

El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, se mostró prudente sobre el asunto, mientras que las presiones para una apertura parcial de los estadios se multiplican en Italia desde los clubes, jugadores, y entrenadores.

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, comparó el futbol en estadios vacíos como un circo sin la actuación de sus estelares.

Es como ir a un circo sin payasos o un jardín sin flores , señaló. A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo al partido con la idea establecida, el estadio estará desierto .

Incluso, aceptó que echa de menos a las aficiones rivales. Es triste. Me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero la salud es lo primero y tenemos que respetarlo .