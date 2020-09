Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 6 de septiembre de 2020, p. 3

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que transparentar ladecisión de negarle registro a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, también conocida como México Libre pues no es claro que las determinaciones tomadas se hayan apegado a los procedimientos que los mismos consejeros establecieron.

Así lo señaló ayer Héctor Larios, secretario general del PAN, a título personal, al destacar que no está a favor de México Libre, pero sí de la democracia. Resaltó que le llama la atención que, no habiendo quejas sobre la agrupación, en el Consejo General del instituto aparezca de último momento una inconformidad y que por ella no se apruebe la inscripción.

También estimó que si había una duda sobre el financiamiento (de personas no identificadas), debieron haber requerido a los promoventes del partido para ver si se podía aclarar.