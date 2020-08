En ese mar de incertidumbre, la nueva cresta de la ola es la postura de Messi, quien informó que no asistirá a la convocatoria del Barcelona para que la plantilla se haga la prueba PCR (con el fin de detectar coronavirus) este domingo. La decisión del rosarino es congruente con su anuncio de que ahora es agente libre.

La maraña tras la noticia de que Lionel Messi desea abandonar al Barcelona luce más enredada cada día. Mientras algunas fuentes aseguran que el entrenador del Manchester City, el catalán Josep Guardiola, ya está en la Ciudad Condal para entrevistarse con el rosarino, otras fuentes sostienen que el astro tiene intención de dialogar y resolver el entuerto con su actual equipo; y algunos más aseguran que el club azulgrana no cederá ni un ápice en cuanto a negociar una eventual salida del argentino, pues insisten que su contrato sigue vigente.

A pesar de eso, el argentino insiste en buscar un nuevo destino para su carrera profesional, y alude a una cláusula en su contrato, la cual lo deja irse libre, si así lo considerara oportuno, al final de cada temporada.

Bartomeu, el gran responsable del caos, explicó que dicha cláusula expiró el pasado 10 de junio; empero, los abogados de Messi aseguraron que esa posición es insostenible porque la campaña es atípica y recién finalizó hace dos semanas por la pandemia.

Según medios españoles, Messi ha establecido comunicación con el equipo para tratar de resolver la situación, pero el Barcelona confirmó a la agencia The Associated Press que no negociará para permitir que la estrella abandone el club antes de la expiración de su contrato el próximo año.

El motivo por el cual el argentino no se presentará hoy a las pruebas médicas, previas a la reanudación de los entrenamientos este lunes, es que hacerlo contradice su postura de que el argumento legal está de su lado y ahora es agente libre, y por tanto dueño de su destino profesional. Si empieza el trabajo de pretemporada con el resto del equipo, le daría la razón al Barcelona.

(Con información de Prensa Latina y Dpa)