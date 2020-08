Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 27

Las diferencias entre los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se evidenciaron de nuevo. Al término de la tercera sesión extraordinaria, la presidenta de la mesa directiva, la legisladora Isabela Rosales, agradeció a los compañeros de su bancada porque me hicieron más fuerte , pero lamentó que algunos de sus correligionarios abandonaran el recinto legislativo justo al final de la asamblea, en el momento en que ella dirigiría un mensaje.

No quiero dejar pasar la oportunidad para decir a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario, con quienes no coincidimos, que quiero darles las gracias porque me hicieron más fuerte; siento mucho que se hayan salido ahorita, que sean de mí mismo grupo, es una lástima, pero sí, también se vale levantar la voz.

Habían transcurrido tres horas con 18 minutos de la sesión en la que se solicitó a los diputados ponerse de pie para realizar la declaratoria de clausura del tercer periodo extraordinario, se levantó la sesión y Rosales estaba por citar a la próxima reunión de la Comisión Permanente, cuando el diputado José Luis Rodríguez solicitó la palabra para felicitarla por la labor en la presidencia del Congreso.

A la lista se sumaron al menos otros nueve integrantes de Morena, del PAN, PRI, PRD, PT y PVEM que se llevaron otros 20 minutos en los parabienes.