Sábado 22 de agosto de 2020, p. 6

La cantante y compositora guatemalteca Daniela Carpio (1983), Di WAV, estrenó el sencillo y su videoclip Mente criminal, en colaboración con Vinicio Molina en la portada y Jenifer Galue en la codirección del video. Es importante el video de una canción, pues muestra mejor el mensaje. Este tema expresa libertad, resultado del hartazgo del encierro , expresa en entrevista.

El tema fue coescrito con Reuven, la masterización estuvo a cargo del reconocido ingeniero inglés Streaky, quien ha trabajado con artistas internacionales como Ed Sheeran y Depeche Mode, entre otros. Compuesto y grabado en tiempos de cuarentena, Mente criminal es producido por el sello Afonico Music y distribuido por Sony Music Latin. El EP conceptual Masoquista lo lanzó en marzo pasado.

“Fue inesperado realizar el proyecto porque cancelé mi gira por México, Argentina y Estados Unidos debido a la pandemia. También ha sido muy gratificante, pues me ha sacado un poco de la ansiedad mental y angustia que me produjo la cuarentena; extrañaba ver el mar y ahora ya me siento libre de ir.