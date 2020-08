“Sin tanto rollo: Tauromaquia Mexicana presentó una edición de dicho concurso utilizando ilustraciones de un artista español. Sin ser patriotero ni amargado y reconociendo la calidad de cualquier artista español y de cualquier país, así como se respeta a todo aquel que hace del toreo su profesión, me parece que la mencionada edición carece de representatividad y veracidad nacional en materia gráfica.

“Se habla de un ‘Capítulo México’ y se hace a un lado a sus artistas visuales, que en nada desmerecen con los de otras partes del mundo, por lo que bien se pudo incluir a varios brillantes artistas taurinos mexicanos actuales y vigentes. Me parece una grave ignorancia de parte de los editores y de quienes integraron este ‘Capítulo México’.

“Señores: Su libro carece de veracidad visual, no de calidad ni de objetividad literaria, pues estamos de acuerdo en su tema, sin duda muy necesario hoy más que nunca. Les dejo, por si no conocen del tema, la tarea de emplearse a fondo en apreciar en todo lo que vale la gráfica y el arte visual taurino mexicano actual. Pintura, escultura, fotografía, etc. Claro que si a su apreciar de vigencia y calidad no hay varios artistas nacionales merecedores de ilustrar su obra editorial, pues por favor ya no hablen de un ‘Capítulo México’, sino a lo sumo de un ‘capítulo hospitalario’. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, quedo de ustedes muy atentamente”, concluye Francisco Álvarez, artista visual.

¿Expondrá Tauromaquia Mexhincada algún argumento que justifique sus preferencias o estos opacos defensores, como el resto de los taurinos con poder, seguirán haciendo con su fiesta lo que se les pegue la gana?