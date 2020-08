J. C. Flores, E. Martínez y E. Gómez

A pesar de que el gobernador decretó el 31 de julio el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, dijo que en la capital no habrá multas para quienes no lo usen ni se cerrarán comercios, plazas o tianguis en caso de que no se acaten medidas sanitarias.

Aureoles Conejo expresó que dicha ciudad se encuentra en semáforo rojo por medidas tibias de las autoridades municipales .

En Michoacán hay 10 mil 440 enfermos de coronavirus y se han reportado 785 decesos.

Mientras, ante el aumento de contagios en Veracruz, el gobierno estatal emitió un nuevo decreto que limita a 50 por ciento el número de pasajeros por unidad en los 212 municipios hasta el 31 de agosto.

En Veracruz se han acumulado 22 mil 182 casos de coronavirus y 2 mil 920 decesos.