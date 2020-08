De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 6 de agosto de 2020, p. a10

El futbolista mexicano Gerardo Arteaga fue anunciado ayer de manera oficial como nuevo jugador del KRC Genk, equipo de la Primera División de Bélgica, tras su paso por el club Santos Laguna, de la Liga Mx.

En caso de aprobar los exámenes médicos correspondientes, el defensa de 21 años de edad firmaría un contrato por las próximas cinco temporadas con el plantel de la Jupiler Pro League.

“Gerardo Arteaga es un lateral izquierdo rápido y físicamente fuerte con cualidades defensivas y ofensivas. Se unió a Santos Laguna a los 14 años; inicialmente jugó como extremo izquierdo en las categorías juveniles e hizo su debut en el primer equipo poco después de cumplir 18 años.

Dos años después también se convirtió en un internacional mexicano. Además es parte de la selección olímpica de su país , mencionó ayer mediante un comunicado de prensa el club belga, del cual han salido jugadores de clase mundial como el delantero Kevin De Bruyne (Manchester City) y el portero Thibaut Courtois (Real Madrid).

En el mismo documento, publicado en las redes sociales del equipo, el otrora integrante del conjunto lagunero expresó: Es un sueño hecho realidad poder jugar futbol en Europa y para un gran club como el Genk. Impresionante .

Asimismo, el zaguero dio un mensaje de despedida para Santos Laguna y su afición.

“Estoy muy agradecido al club por los valores que me han dado. La filosofía de Santos es ‘ganar sirviendo’. No sólo a nivel futbolístico, sino también por lo que haces afuera: ayudar a la gente que lo necesita, como las personas con discapacidad. He podido desarrollarme como futbolista, pero también como persona y quiero mostrar eso en Europa. No sólo soy un buen jugador, sino también un buen ser humano”, mencionó.