Dpa

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de julio de 2020, p. 7

Macken, Alem., El legendario festival de heavy metal en Wacken dará comienzo hoy en la pequeña localidad en el norte de Alemania, pero se celebrará vía livestream debido a la pandemia de coronavirus.

El encuentro de cuatro días estaba previsto que tuviera lugar, al igual que las 30 ediciones anteriores, al aire libre, con unos 75 mil espectadores. Este año, debido a las restricciones, los organizadores decidieron celebrarlo en línea.

Este miércoles está previsto que actúen Body Count, Ice-T, Anthrax, Motor Sister y Metalqueen Doro, entre otras bandas.

En el festival, rebautizado como Wacken World Wide, en lugar del tradicional Wacken Open Air, también participarán Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Beyond The Black, Kreator y Sabaton.