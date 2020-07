▲ Gente mira desde las góndolas la película The Prestige, de Christopher Nolan, en la apertura de Barch-in, primer autocine en Italia, el cual se localiza en la antigua base naval Arsenal. Foto Afp

Selva trágica, escrita por la directora y Rubén Imaz, se ubica en 1920. Fue filmada en Quintana Roo, México, y aborda la leyenda de Xtabay, que acecha desde el corazón de la selva maya, donde un grupo de trabajadores del chicle cruza su camino con una misteriosa joven beliceña, cuya presencia provoca tensión, avivando fantasías y deseos.

La competencia por el León de Oro, que eliminó algunas secciones paralelas, actividades especiales y proyecciones de clásicos, exhibirá 18 títulos, comparados con 21 del año pasado.

Sólo dos son producciones de estudios de Estados Unidos: Nomadland, un drama itinerante de la directora china-estadunidense Chloe Zhao, protagonizada por Frances McDormand, y The World To Come, de Mona Fastvold, con Casey Affleck.

Ambas competirán con trabajos del israelí Amos Gitai y del ruso Andrei Konchalovsky, además de cuatro películas italianas, como Notturno, de Gianfranco Rosi, sobre el conflicto sirio.

Entre las películas que se presentarán fuera de la competencia están The Duke, comedia policial del director de Notting Hill, Roger Michell, protagonizada por Helen Mirren, y Greta, un documental que retrata a la activista ambiental sueca Greta Thunberg.

No estamos orgullosos de ser los primeros. Nos hubiera gustado que todos los festivales se celebraran y que esta situación no hubiera ocurrido , sostuvo Roberto Cicutto, presidente de la fundación de la Bienal que organiza el festival. Pero estamos satisfechos con lo que hemos podido organizar , concluyó.

Se informó que entre las medidas sanitarias se controlará la temperatura, se dejará vacío un asiento de por medio en los cines e incluso los críticos acreditados tendrán que reservar sus butacas con anticipación.