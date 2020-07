Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 24 de julio de 2020, p. 8

Madrid. Habrá que esperar para ver a Imelda Staunton convertida en la reina Isabel II. La quinta temporada de The Crown no se estrenará hasta, como mínimo, 2022. Una de las producciones con más prestigio de Netflix se tomará un descanso en medio de su cambio de reparto. Según revela Deadline, Left Bank Pictures, la productora de la ficción, no comenzará a rodar nuevos episodios hasta junio de 2021, lo que significa que The Crown estará ausente en la programación del servicio bajo demanda del año que viene.