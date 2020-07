Ap

Periódico La Jornada

Viernes 24 de julio de 2020, p. 5

Londres. Amber Heard dijo el jueves que nunca quiso que el mundo conociera los detalles de los años de supuesto abuso que sufrió a manos de Johnny Depp, al terminar de presentar su evidencia en el caso de difamación de su ex esposo contra un tabloide británico.

En el banquillo de los testigos por cuarto día consecutivo, Heard insistió en que todo lo que había dicho en el Tribunal Supremo en Londres era verdad.

Dijo que sólo quería que la dejaran en paz tras la ruptura de su tempestuoso matrimonio y evitarle la vergüenza a Depp.

Yo no quería hacer esto, no quería exponer esta totalidad de lo que realmente me ocurrió , dijo Heard. No quería hablar de todo lo que sucedió en nuestro matrimonio y en nuestra relación .

También dio a entender que revelar los detalles de su relación con Depp para que fueran diseccionados en un juicio público ha perjudicado y continuará perjudicando su carrera.

¿Qué mujer se ha beneficiado de ser víctima de violencia doméstica? , señaló.

Heard rindió declaración en la corte porque Depp, de 57 años, demandó a la editora de The Sun News Group Newspapers, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 en el que lo tildaron de marido golpeador .

La defensa de The Sun se basa en las denuncias de Heard de 14 incidentes de violencia por parte de Depp entre 2013 y 2016, en lugares que incluyen su isla privada en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un avión privado.

En su declaración del jueves, la actriz y modelo reiteró que Depp muchas veces caía en una borrachera que podía durar días y que abusaba de ella cuando estaba ebrio y drogado.