L

a columneta anterior termina así: urge otro decreto que reconozca a los mexicanos que viven (y mueren) en el extranjero, luchando por dar a los suyos (y es claro que a todos nosotros), los mínimos que en su patria no pudieron conseguir .

El decreto inicialmente mencionado es el emitido por el presidente Abelardo Rodríguez el 30 de septiembre de 1932. El objetivo, claro y preciso, no deja dudas: típica maniobra PNR/PRM/PRI/ISTA, de carácter internacional para cooptar, en el extranjero, las voluntades que aquí les eran, obligadamente, connaturales.

Porque resulta que esta condecoración, la de más alto rango que concede el Gobierno de la República implica, para su otorgamiento, una conditio sine qua non: (latinajo en honor de los doctorcitos que en Tv se esmeran en hacer desfiguros): los recipiendarios deben de ser extranjeros y, además, de reconocidas y excepcionales acciones en favor de México y de la humanidad. La tarea no se antoja facilona, no para nuestros gobiernos que para estos menesteres de queda bien y faroleo fuera de casa se pintan de colores pa’ que les llamen Superman.