“Desde entonces tengo un acercamiento con Mayer quien, a la postre, me ha dado infinidad de trabajo en el ámbito de las relaciones públicas y a quien señalo como más amigo que los ‘amigos’ que uno pueda hacer en el medio. Con Sergio sabes que es el cuate que siempre estará para apoyar cuando se necesita. Y en muchos sentidos, Mayer me ha ayudado mucho y le tengo lealtad y gran estima, por eso le pedí que me prologara mi primer libro”, contó el periodista.

El periodista pertenece a un época en que en el oficio el contacto con las celebridades era más próximo. Hablo de ellos y, en algunos episodios hablo también de los grandes maestros del periodismo que me enseñaron y me guiaron sabiamente y sin ningún interés, más allá de ver a un joven reportero crecer .

▲ Portada de RP: el otro lado del espejo, el primer libro de Víctor Hugo Sánchez, presentado ayer. Foto

Aunque su libro está dirigido a públicos diversos, desde consumidores de noticias de farándula hasta estudiantes de periodismo, comunicación e incluso relaciones públicas. No es un libro didáctico, en el estricto sentido del término; no vienen fórmulas ni es una teoría sobre el periodismo farandulero, no; pero, al leerlo completo, me di cuenta que estaba dejando no sólo enseñanzas profesionales, sino también de vida, porque hay pasajes donde hablo y explico cómo yo, por menso, caí en el consumo de las drogas y de cómo logré salir de las mismas, hace ya casi 20 años , reveló Sánchez.

Víctor Hugo Sánchez finaliza: “Se trata de una recopilación, con agregados relevantes a los textos originales, de las historias que durante casi tres años publiqué en la revista EstiloDF; historias más profundas con artistas de talla internacional, nacionales; historias que se quedaron en el tintero en mi época de reportero del diario El Heraldo de México, de 1987 a 1995, y algunas más recientes con celebridades que he tenido el gusto de conocer, de trabajar con ellos en distintas etapas de mi carrera”.

RP: el otro lado del espejo está disponible en plataformas digitales, como Amazon, eBooks y la propia página de la editorial Rosa María Porrúa Ediciones.