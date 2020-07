Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 4 de julio de 2020, p. a11

Mientras la subcampeona olímpica Guadalupe González afirmó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte recomendó a los abogados que llevaron un mal proceso en su defensa con la suspensión de cuatro años por dopaje, el legista Luis Fernando Jiménez definió a la marchista de mentirosa y de hacerse la víctima , cuando la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) jamás creyeron su ingesta por alimentos con el esteroide anabólico trembolona.

Luego de anunciar que no se retira y piensa en los Juegos Olímpicos de París 2024, Lupita informó que acudió a instancias legales contra dos personas de la Conade y los abogados que la representaron.

Soy una atleta limpia, mi error fue contratarlos y haber confiado en una institución , dijo la marchista en videoconferencia en la que eludió mencionar a la directora general de la Conade, Ana Guevara, el subdirector de esa dependencia, Sergio Monroy, el doctor Juan Manuel Herrera y el metodólogo Daniel Moncayo, como las personas que le aconsejaron contratar a los litigantes.

Entre sollozos, un día después del fallo del TAS sobre su castigo por cuatro años cuando apelaba por una reducción, aceptó, junto con sus abogados colombianos Andrés Charria y Víctor Delgado, dar por terminado el proceso.